Realtalk: Sind Lootboxen illegales Glücksspiel?🤔

Gl├╝cksspiele?! So verdienen Fifa & Co an euch

Paul spielt leidenschaftlich FIFA, das ber├╝hmte Fu├čballsimulationsspiel von Electronic Arts (EA). Dort tritt er online gegen andere Gamer an. Der Schl├╝ssel zum Erfolg in diesem Spiel liegt in der Qualit├Ąt der Spieler: Top-Stars wie Mbapp├ę, Messi und Ronaldo sind besonders begehrt. Um in FIFA an hochkar├Ątige Spieler zu gelangen, setzt Paul auf das ├ľffnen von sogenannten Lootboxen. Diese virtuellen Beutekisten enthalten zuf├Ąllige digitale Artikel, in diesem Fall Fu├čballspieler, die das Spielerlebnis verbessern k├Ânnen.