Winter-Comeback in BW: HIER kannst du am Wochenende auf die Piste! ⛷️

Von 13 bis 17 Uhr soll der Lift am Samstag fahren. Die 6er-Sessel wurden zwar schon abmontiert und für den Sommer durch Kabinen ersetzt. Wintersportler können ihre Ski und Snowboards da aber mit reinnehmen. Man habe spontan noch einmal viele Hebel in Bewegung gesetzt, um am Samstag ein Angebot für Schneebegeisterte zu schaffen, sagte der Geschäftsführer der Feldbergbahnen Julian Probst, Das Wintersportgeschäft am höchsten Berg in Baden-Württemberg hatte zuletzt stark unter der Witterung gelitten. An Weihnachten hatte es gestürmt, in den Fastnachtsferien war es zu warm. Der eine Nachmittag am Samstag werde die Saison nicht retten, sagt Julian Probst, aber doch ein Abschluss der Wintersaison sein.