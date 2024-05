Streit geklärt: Ab jetzt wieder mehr Songs bei TikTok

TikTok und das Musiklabel Universal haben sich nach monatelangem Streit geeinigt.

Für dich bedeutet das, dass du wieder mehr Auswahl an Songs auf TikTok hast. Millionen von Songs werden zurückkommen, zum Beispiel von Ariana Grande, Drake oder The Weeknd. Außerdem sollen Artists jetzt mehr Kohle für die Nutzung der Songs bekommen.

Schutz vor KI bei TikTok

Die Künstler sollen in Zukunft besser vor KI geschützt werden - die hatte einige Songs in der Vergangenheit sogar klonen können. Damals erklärte die Universal Music Group, dass der Song gegen das Copyright verstoße. Das soll in Zukunft verhindert werden.

SWR Korrespondentin Katharina Wilhelm in den USA fasst die News zusammen:

TikTok Universal Streit beendet: Was bedeutet das? Dauer 0:31 min TikTok Universal Streit beendet: Was bedeutet das?

Wann kommt eine neue TikTok-App?