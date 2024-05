Eine Gruppe hat einen 36-Jährigen attackiert. Er wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste.

Passiert ist das laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch in Speyer in der Rheinhäuser Straße. Die Gruppe soll aus sieben bis acht Menschen bestanden haben. Sie sollen den 36-Jährigen gegen 3 Uhr mit Metallstangen und Faustschlägen geschlagen haben und dann geflohen sein.

Nach Angaben der Polizei kannten sich die Täter und das Opfer offenbar. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Polizei bittet um Mithilfe Du hast etwas gesehen oder kannst der Polizei andere Infos geben? Dann melde dich per Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) oder ruf an (06232-1370).

