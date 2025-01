Ein Polizist hat den britischen Sänger im März 2023 mit Handy am Steuer seines Rolls-Royce erwischt. Das hat Folgen.

Ein Gericht in London verurteilte den 31-Jährigen jetzt wegen seines "gefährlichen und unverantwortlichen" Fahrverhaltens zu einem neunmonatigen Fahrverbot. Obendrauf gab es für den Rapper noch eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 2.400 Euro. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Der Rapper hatte sich schuldig bekannt. Sein Anwalt hat gesagt, dass sich Stormzy seiner Verantwortung bewusst ist und er sich entschuldigen will.

Stormzy bekommt Fahrverbot: Er war bereits verwarnt

Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper im Straßenverkehr Stress mit der britischen Polizei hat:

Bereits vor seinem Fahrverbot hat Stormzy wegen Rasens sechs Punkte im Register für Verkehrssünder kassiert.

sechs Punkte im Register für Verkehrssünder kassiert. Außerdem fuhr er mehrfach mit einer zu stark getönten Windschutzscheibe. Im Oktober 2023 hat ihn die Polizei in einem Lamborghini Urus angehalten und dafür ermahnt.

