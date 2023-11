Die Autoren der Serie hatten die ersten drei Zeilen des Drehbuchs zur fünften Staffel gepostet. Wie hyped sind die Fans?

Die Antwort: ziemlich hyped! Der Post auf X (füher Twitter) hatte schon nach wenigen Stunden über zwei Millionen Aufrufe und mittlerweile fast 60K Likes und über 1.300 Kommentare! Hier findest du den Post mit den ersten drei Zeilen der finalen Staffel von "Stranger Things":

Season 5. Chapter 1. Scene 1. pic.twitter.com/TIkf1DNipu

Das denken die Fans über den Teaser

In den Kommentaren feiern die User den Teaser und zeigen ihre Freude mit GIFs und Memes. Viele glauben, dass im Drehbuch der Song "Should I Stay or Should I Go" gemeint ist. Das Lied kommt im Verlauf der Serie mehrfach vor.

Obwohl sich die meisten User über den Teaser freuen, finden einige, dass er zu wenige Infos gibt. Manche hätten sich mehr als nur drei Zeilen gewünscht und können die neue Staffel wohl nicht abwarten.

Wann läuft die letzte Staffel "Stranger Things"?

Ein genaues Datum gibt es aktuell noch nicht. Wahrscheinlich musst du dich aber noch gedulden: Es gibt Gerüchte, dass die fünfte und letzte Staffel 2025 kommen soll. Durch die Hollywood-Streiks der Autoren und Schauspieler in diesem Jahr könnte sich der Start bei Netflix aber auch noch bis 2026 ziehen.

Die gute Nachricht: Der Streiks sollen jetzt vorbei sein! Mehr Infos dazu findest du hier: