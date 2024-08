Stromausfall: Was war da im Rhein-Lahn-Kreis los?⚡🚫

In der Nacht auf Dienstag ist der Strom in Lahnstein und Umgebung ausgefallen. Inzwischen wurde der Fehler repariert.

Mehrere Orte in der Gegend hatten keinen Strom, unter anderem:

Bad Ems

Braubach

Dausenau

Nassau

Lahnstein

Schweighausen

Misselberg

Der Grund laut Stromversorger Syna: ein kaputtes Kabel in der Erde. Vermutlich sei es in Braubach beschädigt worden, da wird gerade am Glasfaser-Netz gearbeitet.

Mehr als 4.000 Haushalte waren den Infos nach betroffen. Nach etwas mehr als einer Stunde hätten die meisten wieder Strom gehabt, heißt es. In einer früheren Mitteilung der Polizei war zuerst nur von den Orten Lahnstein und Braubach die Rede.

