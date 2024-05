Studentenproteste an Columbia Uni: Polizei rückt gegen Besetzer vor

Von vorn und hinten kürzbar, siehe Markierungen.

Es ist die dramatische Zuspitzung von Protesten, die schon seit Wochen viele Universitäten in den gesamten USA erschüttern:

Mit einem Großaufgebot in Helmen und Schutzausrüstung hat die New Yorker Polizei am Abend die Besetzung eines Gebäudes der Columbia University im Norden von Manhattan beendet. Die Polizisten rückten über eine mobile Treppe und ein Fenster im zweiten Stock in die Hamilton Hall ein, nahmen dutzende Demonstranten fest und führten sie mit Kabelbindern an den Händen gefessel in Bussen ab. Verletzt wurde dabei offenbar niemand. Pro-palästinensische Studierende der Universität waren gut 20 Stunden zuvor in das Gebäude eingebrochen und hatten es besetzt. Schon in den Tagen zuvor hatten sie sich geweigert, ein Protestcamp auf dem Campus zu räumen. Die Leitung der Eliteuniversität kündigte daraufhin an, die beteiligten Studierenden zu exmatrikulaieren -- und rief schließlich die Polizei zur Hilfe.

Auch an