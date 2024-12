Auf Mayotte im Indischen Ozean herrscht aktuell der Ausnahmezustand. Der Wirbelsturm “Chido“ hat das französische Überseegebiet verwüstet .

Das Ausmaß der Katastrophe ist noch unklar. So seien bestimmt mehrere hundert Menschen getötet worden, sagte der Präfekt von Mayotte, François-Xavier Bieuville, am Sonntag. Die Zahl der Opfer könnte aber auch in die Tausende gehen, ergänzte er.

Sturm auf Mayotte mit vielen Toten Dauer 0:14 min Sturm auf Mayotte mit vielen Toten

Auf der Inselgruppe zwischen Mosambik und Madagaskar leben rund 320.000 Menschen. Dazu kommen noch unzählige Geflüchtete, die nicht statistisch erfasst sind. Das macht es noch schwerer die genaue Anzahl an Opfern festzustellen.

“Chido“ fegt mit 220 km/h über Mayotte hinweg

Der Sturm ist nach Einschätzung der örtlichen Behörden der schlimmste seit 90 Jahren. Besonders tragisch: Auch am so wichtigen Hauptkrankenhaus der Hauptstadt Mamoudzou gab es Schäden, so Bürgermeister Ambdilwahedou Soumaila. Die Menschen auf Mayotte leben vorwiegend in Armenvierteln und waren dem Sturm schutzlos ausgeliefert.

Frankreich sendet Rettungskräfte nach Mayotte

Da Mayotte zu Frankreich gehört, muss auch der EU-Staat handeln. Erste Rettungskräfte seien bereits unterwegs zur Insel. Rund 800 weitere sollen in den kommenden Tagen folgen. Von Reunion, einem weiteren Übersee-Department Frankreichs, ist eine Luftbrücke ins über zwei Flugstunden entfernte Mayotte geplant.

Der Zyklon zieht nun weiter nach Mosambik. Welches Ausmaß der Sturm dort annehmen wird, ist ungewiss.

