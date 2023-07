Wegen Akku von E-Scooter: Feuer in der Wohnung!

In Stuttgart hat der Akku eines E-Scooters angefangen zu brennen. Ein Mann versuchte noch, das Schlimmste zu verhindern.

Er legte den Akku zum Kühlen in eine Badewanne voller Wasser. Doch das half nichts. In seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-West kam es trotzdem zu einem Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung.

Nicht mehr bewohnbar!

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer ausbreitete. Die Wohnung ist aber wegen des vielen Rauchs erst einmal nicht mehr bewohnbar. Der Mann musste wegen seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Akku laden: Das musst du wissen

Akkus und Ladegeräte werden warm, wenn man sie lädt. Deshalb solltest du:

Das Ladegerät und den Akku niemals auf einen leicht brennbaren Untergrund wie zum Beispiel Papier oder Teppich stellen. Am besten sind Stein oder Fliesen.

Nichts über den Akku und das Netzteil legen.

Darauf achten, dass es trocken ist - sonst droht ein Kurzschluss.

Wird das Ladegerät besonders heiß, dann deutet das auf einen Defekt hin. Du solltest das Netzteil dann nicht mehr benutzen.

