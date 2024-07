Messerangriff am Hauptbahnhof: Verdächtiger festgenommen

Ein Mann hat in einem Warteraum am Hauptbahnhof in Stuttgart zwei Leute mit einem Messer verletzt. Das ist bisher bekannt.

Der Mann soll laut Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag unvermittelt auf einen 69-jährigen Mann eingestochen haben.

Eine 63-jährige Frau ging dazwischen und wurde dabei ebenfalls schwer verletzt.

Die zwei wurden gegen 2 Uhr in einem Warteraum am Stuttgarter Hauptbahnhof attackiert und danach in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 26-jähriger deutscher Tatverdächtiger sei gegen 2.50 Uhr in der Innenstadt festgenommen worden.

Gefährliche Gegenstände wie Messer bei EM an Bahnhöfen verboten Während der Fußball-Europameisterschaft gilt ein strengeres Waffenverbot rund um Bahnhöfe in Stuttgart. Am Hauptbahnhof, am Bahnhof Bad-Cannstatt und am Bahnhof Neckarpark darfst du keine gefährlichen Gegenstände mitführen. Wenn du dagegen verstößt, muss du laut Bundespolizei bis zu 25.000 Euro zahlen. Das Verbot gilt noch bis zum Ende der EM am 15. Juli.