Der 25-Jährige soll in der EM-Fanzone in Stuttgart mehrere Männer mit einem Messer verletzt haben. Was ist bekannt?

Zu dem Angriff kam es laut Polizei am Mittwochabend in der Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz beim EM-Spiel zwischen der Türkei und Tschechien: Durch die Messerattacke sind drei Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer, sagte eine Polizeisprecherin.

worden - zwei von ihnen schwer, sagte eine Polizeisprecherin. Ein verletzter 38-Jähriger habe kurzzeitig sogar in Lebensgefahr geschwebt.

geschwebt. Vor Ort wurde ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Er sitzt jetzt in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm ein versuchtes Tötungsdelikt vor.

vor. Warum es zu dem Angriff gekommen ist, ist noch unklar. Messerangriff auf Fan-Zone in Stuttgart: Wie kam Messer auf Gelände? Dauer 0:29 min Messerangriff auf Fan-Zone in Stuttgart: Wie kam Messer auf Gelände? Auseinandersetzung mit Messer in Stuttgart: Polizei bittet um Hinweise Nach der Attacke wurde der Schlossplatz geräumt und zur Spurensicherung gesperrt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für Hinweise, Videos und Bilder von der Auseinandersetzung beim Public Viewing hat die Polizei ein Portal eingerichtet: #s2606 Wichtige Information! Zur Auseinandersetzung am #Schlossplatz mit Verletzten haben wir ein Hinweisportal eingerichtet:▶️ https://t.co/V81Hf8REZHUnterstützen Sie unsere Ermittler, laden Sie Ihre Bilder, Videos und Hinweise nur dort hoch. Eure #Polizei #Stuttgart 💡: Der Chef der "in.Stuttgart"-Veranstaltungsgesellschaft sagte, dass das Fanfest fortgesetzt wird. Am Sicherheitskonzept werde festgehalten.