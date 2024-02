In Gedenken an den Anschlag in Hanau: Theater wird zur Shisha-Bar

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

beim Kurznachrichtendienst X teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

In dem Stuttgarter Theater Rampe gibt es bis zum 23. Februar eine Shisha-Bar plus Ausstellung zum Anschlag in Hanau.

Künstlerin Ülkü Süngün hat die Reihe "Solidarität im Gedenken und Erinnern" gestartet. Ein Teil davon ist, dass das Theater Rampe in Stuttgart für eine kurze Zeit zu einer Shisha-Bar wird. Im Eckladen gibt es Videos von Interviews mit gesellschaftlichen Fragen zum Anschlag am 19. Februar 2020 in Hanau, bei dem ein Rechtsextremist neun Menschen erschossen hat. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Hanau: Was ist bei dem Anschlag passiert? Am 19. Februar 2020 hat ein Rechtsextremist in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Zum Jahrestag: Gedenkdemonstration in Hanau Die größte Veranstaltung rund um den Jahrestag dürfte die Gedenkdemonstration werden, zu der die "Initiative 19. Februar Hanau" für Samstag, 17. Februar, aufgerufen hat. Die Veranstalter wollen "ein starkes Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus" setzen. Oberbürgermeister Kaminsky will ein bundesweites Gedenken: Hanau Jahrestag nach Anschlag: Das fordert der Oberbürgermeister Vor vier Jahren hat ein Rechtsextremist in Hanau neun Menschen erschossen. OB Kaminsky will ein bundesweites Gedenken. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell