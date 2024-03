Bei dem Busunglück im Norden von Südafrika sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Es ist einer der schwersten Verkehrsunfälle der letzten Jahre in dem Land.

Der Bus mit 46 Menschen an Bord kam aus dem Nachbarland Botswana. Die Menschen wollten in der südafrikanischen Stadt Moria Ostern feiern. Auf einer hohen Brücke über einen Fluss hat der Fahrer die Kontrolle über den Bus verloren. Dabei stürzte er etwa 40 Meter in die Tiefe:

Bus geht nach dem Sturz in Flammen auf - Achtjährige überlebt

Nachdem er unten aufgeschlagen war, ging der Bus in Flammen auf. Für fast alle, die darin saßen, gab es keine Rettung mehr. Einzige Ausnahme: ein achtjähriges Mädchen. Sie ist schwer verletzt, lebt aber. Wie das Unglück genau passiert ist, weiß noch keiner.

45 Tote bei Busunfall in Südafrika Dauer 0:38 min Der Bus ist 40 Meter tief in eine Schlucht gestürzt.

Moria ist eine Pilgerstadt für Christen. Vor allem an Ostern reisen hunderttausende Gläubige aus ganz Südafrika und seinen Nachbarländern dorthin. Es ist das größte christliche Treffen im Süden Afrikas.