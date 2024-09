Wegen Mois? Sun Diego beendet seine Karriere

Der Rapper sagt in einem Statement, dass er "keinen Sinn mehr" sieht. Hat sein Ex-Signing Mois etwas damit zu tun?

Auf Sun Diegos Insta-Account sind seit der Nacht von Sonntag auf Montag nur noch drei Videos zu sehen. In diesen verkündet er sein Karriereende und bedankt sich bei allen, die ihm in den vergangenen Jahren geholfen haben. Seine Entscheidung begründet Sun Diego so:

Er werde aktuell häufig antisemitisch beleidigt.

Auch werde er momentan öfter in DMs bedroht.

Er sei ein Künstler, der von "Personenkult" und "Gangzusammenhalt" lebe, das sei wegen des Schadens durch "die Sache" aber mittlerweile nicht mehr möglich.

Sun Diego sagt auch, dass er "keinen Sinn mehr" sieht und "keine Kraft mehr" hat.

Hier siehst du den ersten Teil von Sun Diegos Statement:

Sun Diego beendet seine Karriere Dauer 0:14 min Sun Diego beendet seine Karriere

Beef mit Mois oder Comeback-Album mit Kollegah? Das spekulieren die Fans

Namentlich erwähnt Sun Diego seinen ehemaligen Freund und Label-Signing Mois nicht. Dennoch spekulieren viele User in den Kommentaren, dass Sun Diego mit "die Sache" die aktuelle Situation rund um den YouTuber Mois meint. Mois hat behauptet, seine Ex-Frau habe ihn mit Sun Diego betrogen - beide bestreiten die Vorwürfe. Danach hat Mois seine Ex und Sun Diego in Posts und Livestreams bedroht und hetzt seitdem gegen die beiden.

Eine weitere Fan-Theorie ist die Fortsetzung von Kollegahs Album "Bossaura", dessen Stil Sun Diego beim Release 2011 mitgeprägt hatte. Nachdem das Album anfangs viel kritisiert wurde, sind die Fans mittlerweile hyped auf einen zweiten Teil, der als Kollabo zwischen Kollegah und Sun Diego erscheinen soll. Kollegah hat ebenfalls in diesem Jahr seine Rapkarriere beendet - was Fans als Indiz für ein gemeinsames Comeback mit Sun Diego deuten.