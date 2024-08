Mois verprügelt? Antiterror-Einheit schlägt zu

Von Österreich nach Bratislava - und direkt ins Visier der slowakischen Behörden! Dieser Einsatz führt zur Verhaftung.

Für Zois (früher Mois) läuft es immer mieser. Nachdem er schon vorher in Österreich mitten in einem Livestream verknackt wurde, kam es jetzt noch heftiger: Die slowakische Antiterror-Einheit nahm ihn fest - und das laut seiner eigenen Aussage nicht gerade zimperlich:

Verprügelt und festgenommen : Die Einheit vermutete, Mois plane einen Terrorakt. Das Ergebnis: Gebrochene Rippen und eine Nacht in Haft.

: Die Einheit vermutete, Mois plane einen Terrorakt. Das Ergebnis: Gebrochene Rippen und eine Nacht in Haft. Falscher Verdacht? Ein Tipp brachte ihn ins Visier der Behörden. Mois selbst zeigt sich schockiert und will sein Leben neu sortieren.

Mois in Slowakei verprügelt? Dauer 0:19 min Mois in Slowakei verprügelt?

Hier checkst du das ganze Statement von Mois aus seinen WhatsApp- und Insta-Channels:

"War die Antiterror-Organisation. Handys und Laptop nehmen die weg, muss neue holen. Es gab einen Anschlag in Wien vor kurzem, darum hatten sie Angst davor. Kann man auch irgendwo verstehen. Jemand hat erzählt, ich will Anschlag machen: 3-4 Rippen sind gebrochen. Ich wurde nie so schlimm verprügelt in meinem Leben wie heute."