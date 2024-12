Im Norden von Syrien rücken die Rebellen extrem schnell Richtung Damaskus vor. In der Stadt Homs könnte sich alles entscheiden.

Vor etwa einer Woche hatten die islamistischen Rebellen die Stadt Aleppo eingenommen. Mittlerweile kontrollieren sie ein großes Gebiet im Norden und rücken immer weiter nach Süden vor. Sie riefen die syrischen Soldaten und die Bevölkerung dazu auf, sich ihnen anzuschließen. Jetzt ist offenbar auch die Stadt Homs an die islamistischen Rebellen gefallen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London hat mitgeteilt, die Kämpfer hätten einige Stadtteile unter ihre Kontrolle gebracht.

Krieg in Syrien: Warum ist Homs so wichtig?

Homs ist die wichtigste Stadt in Zentralsyrien und ein Verkehrsknotenpunkt. Es gibt eine direkte Verbindung in die Hauptstadt Damaskus und zur Küste. Dort im Westen liegen die wichtigen Militärstützpunkte. In der Millionenstadt Homs könnte sich demnach entscheiden, wer die Macht in Syrien übernimmt.

Tausende Menschen fliehen vor Krieg und Rebellen

Seitdem der Bürgerkrieg in Syrien wieder ausgebrochen ist, sind tausende Menschen auf der Flucht. Die Vereinten Nationen gehen aktuell von mindestens 370.000 Flüchtenden aus und rechnen insgesamt mit bis zu 1,5 Millionen.

