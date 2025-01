Nach dem Sturz des Machthabers Assad soll Syrien wieder aufgebaut werden. Deutschland will sich daran beteiligen.

Die Bundesregierung gibt 60 Millionen Euro für verschiedene Projekte in Syrien:

Schulen sollen wieder aufgebaut werden.

sollen wieder aufgebaut werden. Es soll Hilfe für traumatisierte Kinder geben.

geben. Es sollen Kurzzeitjobs für Binnenvertriebene finanziert werden - zum Beispiel für die Beseitigung von Müll und Trümmern.

finanziert werden - zum Beispiel für die Beseitigung von Müll und Trümmern. Die Aussöhnung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen soll unterstützt werden.

der verschiedenen Bevölkerungsgruppen soll unterstützt werden. Syrische Frauenorganisationen sollen gefördert werden.

💡 Die geplanten Projekte werden nicht mit den neuen syrischen Machthabern, sondern über UN-Hilfswerke und Nichtregierungsorganisationen umgesetzt.

So ist die Lage in Syrien jetzt!

Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg sind große Teile des Landes zerstört. Viele Menschen leben in Armut und sind auf Hilfe angewiesen.

Die humanitäre Situation der Menschen in Syrien ist katastrophal.

Der neue Machthaber in Syrien - Ahmed al-Scharaa - hat in einem TV-Interview gesagt, dass er Syrien schrittweise zu einer neuen Verfassung und Wahlen führen will. Bis es Wahlen geben könnte, kann es nach seinen Angaben aber noch vier Jahre dauern.