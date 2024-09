Task Force Abschiebungen" vorgeschlagen

Städte- und Gemeindebund drängt beim Bund auf eine "Task Force Abschiebungen". Ziel ist es, die Zahl der Zurückweisungen zu erhöhen. Aus der Nachrichtenredaktion - Ronald Lässig.

Hauptgeschäftsführer Berghegger bezeichnete es in der Rheinischen Post als richtig, mehr zu unternehmen, damit Menschen ohne Bleiberecht in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Darüber hinaus zeigte sich die Gewerkschaft der Polizei unter bestimmten Voraussetzungen offen dafür, Asylbewerber an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. GdP-Chef Roßkopf sagte der Zeitung, es müsse aber sichergestellt werden, dass denjenigen, die die Zurückweisung vornehmen, später keine rechtliche Probleme entstehen. Roßkopf betonte auch, dass die Bundespolizei schon jetzt am Limit arbeite.