Sind Tate McRae und The Kid Laroi zusammen?

Die beiden Musiker sind in letzter Zeit oft zusammen unterwegs. Deshalb gibt's Gerüchte.

Für die Dating-Gerüchte sorgt zum Beispiel, dass beide Anfang des Monats im Urlaub in Mexiko waren. Ob sie die Reise zusammen verbracht haben, ist nicht safe. Aber sie wurden dort wohl zusammen gespottet:

Laroi & Tate McRae partying together in Mexico the othernight 🪩 pic.twitter.com/dXOnlcUotV

Diese TikTokerin erzählt auch, dass sie dort angeblich The Kid Laroi und Tate McRae zusammen gesehen hat:

Was geht zwischen Tate McRae und The Kid Laroi?

Außerdem sorgt ein Insta-Post von Tate McRae für Spekulationen. Die Fans fragen sich, ob sie auf den Fotos ein Hemd von The Kid Laroi trägt, das er auch auf dem Trip getragen haben soll. Außerdem hat The Kid Laroi diesen Smiley "😎" unter dem Beitrag kommentiert. Dazu kommt, dass die beiden am Dienstag nach einem Restaurantbesuch in Los Angeles gesehen wurden, wie das US-amerikanische "People"-Magazin schreibt.

Wichtig: Ob sie wirklich daten, ist nicht sicher. Beide haben sich bisher nicht dazu geäußert.

