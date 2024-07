So kommst du maybe spontan noch an Taylor-Swift-Tickets

Die Eras-Tour von Taylor Swift ist komplett ausverkauft. Fans in Gelsenkirchen sind spontan an Karten gekommen. Wie das?

Auf dem Stadiongelände in Gelsenkirchen - oder gerade auch Swiftkirchen genannt - stand vor dem Auftaktkonzert von Taylor Swift am Mittwoch noch ein Kassenhäuschen mit einer Abendkasse, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Nach dpa-Informationen soll dort noch eine zweistellige Anzahl Restkarten für das Konzert verfügbar gewesen sein.

Wieso es noch Resttickets gab und ob das auch für die weiteren Konzerte in Deutschland gilt, ist unklar. Aber: Einen Versuch ist wert, bei den restlichen Taylor-Swift-Konzerten in Deutschland zu checken, ob es wieder spontan ein paar Karten an der Abendkasse gibt.

So kriegst du maybe kurzfristig noch ein Taylor-Swift-Konzertticket:

Manchmal verkaufen Leute direkt vor der Location ihre Tickets. Es lohnt sich also manchmal auf gut Glück hinzufahren.

Mehrere "Swifties" sagten am Mittwoch außerdem, dass sie Karten kurzfristig über den Eventim-Fanverkauf bekommen hätten.

Auch in Fangruppen auf Facebook wurden Karten teils noch am Konzerttag zum Verkauf oder Tausch angeboten - etwa aus Krankheitsgründen.

💡Wenn du Tickets aus Quellen kaufst, die nicht offiziell sind, können auch Fakes dabei sein.

Taylor Swift spielt am Freitag noch ein drittes Mal in Gelsenkirchen, am 23. und 24. Juli in Hamburg und am 27. und 28. Juli in München.

Bei dem ersten Taylor-Swift-Konzert in Gelsenkirchen wurde ein Stalker geschnappt: