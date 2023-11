Fan stirbt vor Konzert: Taylor Swift trauert und verschiebt Folgekonzert

Es ist ein Schock. Eine junge Frau ist vor der Taylor-Swift-Show in Rio de Janeiro gestorben. Was ist bekannt?

Laut Medienberichten gibt es Vorwürfe, dass es den Fans bei dem Konzert am Freitag verboten war, Wasser ins Stadion mitzunehmen – trotz extremer Temperaturen. Warum die 23-Jährige genau gestorben ist, ist bisher nicht bekannt.

Was sagt Taylor Swift über verstorbenen Fan?

In ihrer Instagram-Story hat die Sängerin sich dazu geäußert:

Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe, aber ich muss mit gebrochenem Herzen sagen, dass wir heute Abend vor meiner Show einen Fan verloren haben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie erschüttert ich darüber bin.

Außerdem schreibt sie, dass es nur wenige Informationen gibt, "außer der Tatsache, dass sie so unglaublich schön und viel zu jung war". Sie erklärt auch, dass sie bei den nächsten Shows nicht in der Lage sein wird, darüber zu sprechen, weil sie sich von ihrer Trauer überwältigt fühle. "Das ist das Letzte, womit ich jemals gerechnet habe, als wir beschlossen, diese Tournee nach Brasilien zu bringen", schreibt sie weiter.

Taylor Swift sagt zweite Show in Rio de Janeiro ab

Die 33-Jährige war am Samstag schon in ihrer Umkleidekabine, als sie das zweite Konzert - einen Tag nach dem Tod des Fans - abgesagt hat. Das hat sie in ihrer Instagram-Story geschrieben:



Aufgrund der extremen Temperaturen in Rio wurde die Entscheidung getroffen, die Show heute Abend zu verschieben. Die Sicherheit und das Wohlergehen meiner Fans, meiner Mitstreiter und meiner Crew müssen und werden immer an erster Stelle stehen.

Ob das Konzert am Sonntag stattfindet, ist nicht klar. Insgesamt waren drei Shows in Rio de Janeiro geplant.

