Taylor Swift und Travis Kelce halten Händchen 👫

Was läuft da bei Taylor Swift und Travis Kelce? Bisher war das nicht so klar, aber jetzt gibt es eindeutige Fotos.

Auf den Fotos von "pagesix.com" sind Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Besuch eines Nobelrestaurants in New York Händchen haltend zu sehen. Laut "TMZ“ half der NFL-Superstar Taylor sogar aus dem Mantel heraus. Das heizt die Gerüchte um eine Beziehung der beiden weiter an. Offiziell geäußert haben sich allerdings weder die Sängerin noch der NFL-Spieler.

Hier kannst sie Händchen haltend sehen:

Was geht zwischen Taylor Swift und Travis Kelce?

Vor dem öffentlichen Händchen halten war Taylor Swift schon bei Spielen der Kansas City Chiefs zu Besuch. Dabei war sie auch schon sehr vertraut mit Travis' Mutter zu sehen.

Jubel fĂĽr NFL-Star: Das ist der Lover von Taylor Swift

Nicht nur in der Liebe läuft es bei Taylor Swift. Ihr Tourfilm war am Wochenende weltweit in den Kinos zu sehen: