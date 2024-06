Strengere Regeln für Temu - das hat die EU-Kommission entschieden

Temu ist eine "sehr große Online-Plattform". Sie muss Verbraucher und Minderjährige deshalb besser schützen.

Temu muss jetzt unter anderem:

stärker gegen illegale Produkte und Fakes vorgehen

den Verkauf von schädlichen Produkten an Minderjährige verhindern

mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher bewerten - vor allem von minderjährigen Kundinnen und Kunden

Der Grund: Besonders große Online-Plattformen müssen sich in der EU an strengere Regeln halten - das steht im Gesetz über digitale Dienste. Temu hat nach eigenen Angaben 75 Millionen User in EU-Ländern - Online-Plattformen sind laut dem Gesetz ab 45 Millionen Usern "sehr groß". Die EU-Kommission hat Temu deshalb so eingestuft. Außer für Temu gelten die Regeln noch für 23 andere Online-Dienste wie Amazon, TikTok oder Shein.

Temu werden "manipulative Techniken" vorgeworfen: