Killen Temu und Shein den Black Friday?

Es interessieren sich mittlerweile weniger Leute für den Black Friday. Der mögliche Grund: Billige Angebote nonstop.

In einer Idealo-Umfrage und auch in einer Studie des Kölner Handelsforschungsinstitut IFH ist herausgekommen, dass viele Menschen dieses Jahr an Black Friday nichts bestellen wollen. Mehr als 40 Prozent verzichten laut der Umfrage, weil Anbieter wie Shein oder Temu sowieso dauerhaft günstige Angebote raushauen.

Black Friday Tipp: Geoblocking verboten

Bundesnetzagentur: Geoblocking bei europaweiten Einkäufen melden Dauer 0:25 min Bundesnetzagentur: Geoblocking bei europaweiten Einkäufen

melden

Wer in der Black Week auf Geoblocking stößt, soll das der Bundesnetzagentur melden. Die Behörde sagt, wenn man aus Deutschland zum Beispiel bei einem französischen Online-Shop nicht bestellen kann - dann verstößt das gegen europäisches Recht. Denn Menschen sollen über Ländergrenzen hinaus von Rabatt-Aktionen profitieren können.

💡 Manchmal findest du in einem anderen EU-Land eventuell ein günstigeres Angebot als bei uns in Deutschland.