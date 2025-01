"Aus Respekt": The Weeknd verschiebt Album und Konzert

Fans von The Weeknd warten schon lange auf ein neues Album des Kanadiers. Jetzt wurde es nochmal verschoben.

Der Grund seien die Brände in Los Angeles. Das hat The Weeknd auf Instagram gepostet.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von theweeknd

The Weeknd: Album kommt eine Woche später

Ursprünglich sollte sein neues Album "Hurry Up Tomorrow" am 25. Januar erscheinen. Das neue Releasedatum ist der 31. Januar. Die große Release-Show in Pasadena, einer Stadt in Los Angeles County, ist vorerst komplett abgesagt. In seinem Statement sagt The Weeknd: