Influencer schuld an vollen Tierheimen? Viele Hunde aus dem Ausland 🐶

Völlig überfüllte Tierheime sind nichts Neues. Dieser Grund aber schon: Viele Tiere kommen aus dem Ausland.

Hättest du gerne schon mal einen verwahrlosten Hund oder eine ausgehungerte Katze aus dem Urlaub mit nach Hause genommen? Da bist du nicht alleine. Leider ist das nicht so einfach: Die Tiere sind häufig nicht an den Umgang mit Menschen gewöhnt oder sogar traumatisiert.

So sorgen Influencer für volle Tierheime in RLP Dauer 0:40 min So sorgen Influencer für volle Tierheime in RLP

Viele dieser Tiere landen dann in Heimen in Deutschland, weil die Besitzer mit ihnen überfordert sind. In Rheinland-Pfalz sind viele Tierheime komplett überfüllt, vor allem mit Hunden aus dem Ausland. In Mainz kommen sogar fast 80 Prozent der Hunde ursprünglich aus Rumänien, Bulgarien oder der Türkei. Das Problem: Die verhaltensauffälligen Tiere lassen sich kaum weiter vermitteln.

Influencer werben für "Rettung" von Hunden im Ausland

Laut der Tierheime in Rheinland-Pfalz wird das Problem immer größer und das hat einen Grund: Auf Social Media werden Bilder von süßen, verwahrlosten Tieren verbreitet - mit dem Aufruf, sie zu retten. Fotos und Videos kommen häufig von Organisationen, werden aber auch von Influencern geteilt und kriegen dadurch mehr Reichweite. Hunde kann man dort dann "bestellen", ohne sie vorher gesehen zu haben.

Achtung! Unter den Organisationen gibt es auch illegale Verkäufer, die mit extra gezüchteten Welpen Geld verdienen.

Was du bedenken musst, wenn du dir ein Tier aus dem Ausland holst: