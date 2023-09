Modus TikTok: Ab jetzt gibts Charts für TikTok-Banger!

Daran hatten Billboard und TikTok zusammengearbeitet. Songs, die auf TikTok abgehen, bekommen ihre eigenen Charts.

Gemessen werden die Songs anhand von verschiedenen Faktoren, darunter die Nutzung der Songs in TikToks, die Views und das Engagement der TikTok-User aus den USA. Jetzt wurden die ersten TikTok Top50 veröffentlicht. An der Spitze: "SkeeYee" von SexyRedd.

Warum TikTok-Charts?

TikTok entwickelt sich immer mehr zur Promo-Plattform für neue Musik - und ist auch verantwortlich für den einen oder anderen älteren Song, der wieder aus der Versenkung auftaucht. So landet zum Beispiel "It Seems like You're Ready" von R.Kelly aus dem Jahr 1993 auf Platz 45 der ersten TikTok-Charts.

Die neuen TikTok Top50 erscheinen ab sofort jeden Donnerstag.