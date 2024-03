Angriff auf Insta: Bringt TikTok neue App raus?

Die neue App soll sich eher auf Fotos, als auf Videos fokussieren. Ein direkter Angriff auf Instagram.

Die neue TikTok-Plattform "Photos" soll schon bald an den Start gehen. Genaue Infos, ab wann du sie in Deutschland downloaden kannst, gibt es nicht. Du sollst den Account dort mit deinem regulären TikTok-Profil synchronisieren können. Das schreibt der Tech-Blog "9to5google". Offiziell ist noch nix bestätigt, die Quelle gilt in Insider-Kreisen aber als zuverlässig.

Rache von TikTok an Instagram?

Insta hatte TikTok vor ein paar Jahren mit "Reels" angegriffen und mehr auf Videos gesetzt. Jetzt also die Rache von TikTok mit Fotos? Schon im "normalen" TikTok wurde mit der Zeit freigeschaltet, Fotos und Alben posten zu können.

Deutschland macht Auge auf TikTok: