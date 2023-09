Keine Anklage gegen Till Lindemann: Das sagt Shelby Lynn dazu

Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt nicht mehr gegen den Rammstein-Sänger. Shelby Lynn sei darüber nicht überrascht.

Sie sagt in ihrer Instagram-Story, dass die Musikbranche einfach so wäre. "Sie denken, dass sie damit durchkommen können", ergänzt sie. Shelby will nicht aufgeben: Sie habe noch Informationen, die sie droppen könne und werde. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Berlin würde laut ihr nicht bedeuten, dass Till Lindemann unschuldig sei.

Ich bin einfach nur angewidert von unserem Justizsystem.

Staatsanwaltschaft ermittelt nicht mehr gegen Till Lindemann

Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin gegen Till Lindemann ist eingestellt worden. Die Beweismittel hätten nicht darauf hingedeutet, dass die "sexuellen Handlungen an Frauen gegen deren Willen" vorgenommen wurden. Mehrere Frauen - unter anderem Shelby - haben öffentlich Vorwürfe gegen den Frontmann von Rammstein geäußert.

Update 29.08.2023: Ermittlungen gegen Till Lindemann eingestellt Wichtig: Ob das alles wirklich passiert ist, ist unklar. Deshalb gilt für alle beteiligten Personen rund um die Band die Unschuldsvermutung. Ein Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann hat die Berliner Staatsanwaltschaft am 29. August 2023 eingestellt. Mehr dazu liest du hier.

Till Lindemann bedankt sich auf Instagram

Fast zeitgleich zu Shelby hat sich auch Till Lindemann geäußert. Er schreibt in seiner Story: