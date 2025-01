Zur Filmpremiere vom Biopic "A Complete Unknown" kam Timothée Chalamet mit einem Leihfahrrad - zum roten Teppich!

Der Schauspieler ist mit dem grünen Leihfahrrad bis vor die große Leinwand gefahren. Da hat er mit dem Fahrrad posiert und es direkt auf dem roten Teppich abgestellt.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von mtvuk

Fahrrad-Aktion von Timothée Chalamet eine Anspielung auf Harry Styles?

Auch Harry Styles wurde schon häufiger dabei fotografiert, wie er auf einem Leihfahrrad durch London radelt. Einige vermuten jetzt, dass Timothée Chalamet extra darauf anspielen wollte. Andere glauben, dass das Ganze eine PR-Aktion der Marke Lime sein könnte. Auf X macht auch der offizielle Lime-Account darauf aufmerksam, dass Timothée Chalamet so auf den roten Teppich in London kam und feiern ihn mit den Worten "a sustainable king", also "ein nachhaltiger König".

harry styles timothée chalamet pic.twitter.com/KjUercxwXf

Social-Media-Beitrag auf Instagram von dasding