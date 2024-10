Schock und Schmerz sind groß nach dem Tod von Musiker Liam Payne. Jetzt haben sich die Mutter seines Sohnes und seine Freundin gemeldet.

Die britische Sängerin Cheryl Cole war drei Jahre mit Liam Payne zusammen. Gemeinsam haben sie den sieben Jahre alten Sohn Bear. Das hat sie bei Insta geschrieben:

Bitte lasst Liam das bisschen Würde, das ihm nach seinem Tod geblieben ist, damit er endlich in Frieden ruhen kann.

Cheryl Cole: Erinnerung an gemeinsame Zeit

Sie durchlebe eine „unbeschreiblich schmerzhafte Zeit“, schreibt sie und veröffentlicht ein Bild von Liam Payne mit seinem Sohn als Baby.

Freundin Kate Cassidy nimmt Abschied von Liam Payne

Liam Paynes Freundin Kate Cassidy hat ihre Trauer am Freitag bei Instagram geteilt: "Ich bin völlig ratlos. Nichts an den vergangenen Tagen hat sich echt angefühlt." Und sie wendet sich in der Insta-Story direkt an ihren gestorbenen Freund:

Liam, mein Engel. Du bist alles. Ich will, dass du weißt, dass ich dich bedingungslos und vollkommen geliebt habe. Ich werde dich für den Rest meines Lebens lieben.

Musiker Liam Payne und Kate Cassidy im März 2024 IMAGO IMAGO / Bestimage

One Direction-Sänger Liam Payne gestorben

Fans und Musiker auf der ganzen Welt trauern nach dem Tod von Musiker Liam Payne. Der Sänger der Band One Direction war am Mittwoch aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und gestorben.