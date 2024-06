Tödliche Messerattacke: Mehrere Anzeigen gegen Polizisten

Polizist Rouven Laur ist nach dem Angriff in Mannheim gestorben. Videos der Tat sorgten für Kritik an der Polizei.

Rund drei Wochen nach dem tödlichen Messerangriff in Mannheim prüft die Staatsanwaltschaft sechs Anzeigen gegen an dem Einsatz beteiligte Polizeibeamte. Das meldet die Deutsche Presse-Agentur:

Die Anzeigen seien von unbeteiligten Personen gestellt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim.

Sie basierten mutmaßlich auf dem Videomaterial im Internet von dem Vorfall.

Welche Vorwürfe es konkret gibt, sagte die Sprecherin nicht.

💡: Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen einen weiteren Polizisten. Er hatte auf den Angreifer geschossen. Diese Ermittlungen seien in so einem Fall aber üblich, so die Staatsanwaltschaft.

Video der Tat auf Social Media: Kritik an der Polizei

Als Reaktion auf Videos im Internet hatten Menschen auf Social Media den Polizisten unter anderem zögerliches Verhalten und planloses Vorgehen während des Angriffs vorgeworfen. BW-Innenminister Thomas Strobl sagte nach der Tat, dass der Polizeieinsatz aufgearbeitet wird. Für die Kritik auf Social Media habe er aber kein Verständnis.

