Tödliche Unfälle in BW: Drei junge Motorradfahrer sterben

Am Samstag sind an zwei verschiedenen Orten drei Menschen tödlich verunglückt. Alle waren mit dem Motorrad unterwegs.

Der erste Unfall passierte am Samstag auf der B 465 bei Münsingen im Kreis Reutlingen. Ein Motorrad stieß mit einem Auto zusammen und fing an zu brennen. Beide Personen auf dem Motorrad starben noch am Unfallort.

Wie kam es zu dem tödlichen Unfall bei Reutlingen?

Laut Polizei gerieten der 28-jährige Motorradfahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierten sie mit dem Auto eines 42-Jährigen. Dieser verletzte sich dabei leicht, sein 13-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Am Auto und dem Motorrad entstand ein Totalschaden.

Was geschah bei dem Unglück in Kirchheim unter Teck?

Am selben Tag verunglückte eine 22-jährige Motorradfahrerin beim Training auf einem Verkehrsübungsplatz in Kirchheim unter Teck bei Stuttgart. Sie verlor offenbar die Kontrolle über ihre Maschine, die für den Rennsport entwickelt worden war.

Grund für den Kontrollverlust war laut Polizei ein Fahrfehler auf einer leicht abschüssigen Straße des Übungsgeländes. Sie kam wohl von der Fahrbahn ab, fuhr einen Erdhügel hoch und stürzte. Ersthelfer und Rettungsdienst versuchten, sie zu retten - doch die 22-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.