Der junge Biker krachte am Wochenende mit einem Auto zusammen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Zu dem Crash ist es laut Polizei am Samstagmittag in Eggenstein-Leopoldshafen im Landkreis Karlsruhe gekommen. Was ist bekannt?

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 51-jähriger Autofahrer von der Hauptstraße nach links in eine Seitenstraße abbiegen.

Bei diesem Manöver kollidierte das Auto mit dem entgegenkommenden Motorrad des 21-Jährigen.

Der Biker starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Der Autofahrer blieb offenbar unverletzt.

Unfall in Linkenheim-Hochstetten: Ermittlungen laufen

Die genauen Hintergründe zum Unfall sind noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei Karlsruhe laufen.