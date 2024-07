So hilft Travis Scotts Europa-Tour Jugendlichen in Houston

Travis sorgt gerade für einen Mega-Umsatz mit seiner "Circus Maximus"-Tour. Einen Teil davon bekommt die Community.

Mehr als 23 Millionen US-Dollar: So viel Geld soll Travis Scott bei den ersten sieben Shows seiner Tour durch Europa und UK generiert haben. Das berichtet das Magazin "Billboard", das sich auf den Konzertveranstalter Live Nation beruft. Im Schnitt sind das 3,3 Millionen Dollar pro Show. In London hat er sogar seine größte eigene Show ever gespielt: Knapp 48.000 Fans waren im Tottenham Hotspur Stadium dabei.

Travis Scott fördert Jugendprojekte mit Ticketverkäufen

Natürlich geht nicht alles von der Kohle direkt an Travis. An so einer großen Tour wirken viele Menschen und Unternehmen mit, die alle bezahlt werden müssen. Und: Ein Euro oder Pfund von jedem verkauften Ticket geht direkt an seine Cactus Jack Foundation. Zuletzt hatte Travis gemeinsam mit Megan Thee Stallion Opfern des Hurrikans "Beryl" geholfen.

Mit der Stiftung unterstützt Travis ansonsten auch junge Menschen in seiner Heimatstadt Houston, zum Beispiel mit Spielzeugsammlungen oder Stipendien fürs College. Vor der Show am vergangenen Samstag in Köln konnte Travis so schon 250.000 Dollar für den guten Zweck sammeln.

Btw: Auch The Weeknd will bei einem kommenden Konzert in Brasilien einen Dollar vom Ticket-Preis für Familien in Gaza spenden.

