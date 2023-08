Here we go again: Trump schon wieder angeklagt!

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat jetzt auch im Bundesstaat Georgia Stress. Es geht um die Wahl 2020.

Die Staatsanwaltschaft in Georgia wirft Trump vor, dass er das Ergebnis der Präsidentschaftswahl kippen wollte. Bei der Wahl 2020 hatte Trumps damaliger Konkurrent und heutige US-Präsident Joe Biden die Wahl in Georgia knapp gewonnen. Sein Vorsprung lag bei ca. 12.000 Stimmen. Zwei Monate nach der Wahl hatte Trump den Wahlboss in Georgia dazu aufgefordert, die ihm fehlenden Wählerstimmen zu "finden".

Neben Trump: 18 weitere Personen angeklagt

Die Anklage ist fast 100 Seiten lang. Insgesamt werden Trump acht verschiedene Anklagepunkte vorgeworfen sowie Falschaussagen und eine Verschwörung. Neben Trump wurden 18 weitere Personen angeklagt. Darunter auch sein früherer Anwalt Rudy Giulliani. Die Staatsanwältin hat den Angeklagten bis zum 25. August Zeit gegeben, sich zu stellen. Wichtig: Donald Trump weist alle Vorwürfe gegen ihn zurück. Er spricht von einer "Hexenjagd" gegen ihn.

Es ist schon die vierte Anklage für Trump. Das bedeutet aber nicht - auch wenn er verurteilt wird- , dass er nicht an der Präsidenschaftswahl 2024 teilnehmen kann.

