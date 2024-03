Donald Trump muss vorerst weniger bezahlen

Er hätte eigentlich rund 450 Millionen US-Dollar zahlen müssen, damit seine Immobilien nicht beschlagnahmt werden.

Der ehemalige US-Präsident wurde wegen Betrugs verurteilt. Dieses Urteil will Donald Trump von einem höheren Gericht überprüfen lassen. Sein Problem: Die rund 450 Millionen Dollar hätte er bis Montag dafür bereitstellen müssen. Ein Gericht hat jetzt aber entschieden:

Er bekommt zehn Tage mehr Zeit.

Außerdem muss er erstmal nur 175 Millionen Dollar bereitstellen, damit er vor dem höheren Gericht klagen kann.

Anderer Fall: Kommt Trump in den Knast?

In einem anderen Fall, in dem Trump angeklagt ist, geht es um eine Schweigegeld-Zahlung an eine Pornodarstellerin. Trump wird vorgeworfen, er habe die Zahlungen unrechtmäßig verbucht und andere Gesetzesverstöße vertuschen wollen. Dafür kann eine Haftstrafe verhängt werden. Das Verfahren beginnt am 15. April.