Jetzt da es kalt wird, stehen wieder die Ulmer Nester bereit. Diese bieten Obdachlosen Schutz in der Nacht.

Auf dem Alten Friedhof und am Karlsplatz in Ulm stehen die kleinen Holzhäuschen. Das Ulmer Nest ist als Schlafplatz für die Nacht bei niedrigen Temperaturen gedacht. Dort wird auch Hilfe angeboten. Sie sind extra für Obdachlose, die sich wegen sozialer Ängste nicht ins Obdachlosenheim trauen. Auch Obdachlose mit Hunden können in die Nester, weil im Heim keine Tiere erlaubt sind. Das erklärt Andrea Grumpp von der Stadt Ulm:

Ulmer Nester: Wie funktioniert das Konzept für Obdachlose?