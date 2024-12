Emma und Umut getrennt: Wer hat wen betrogen?

Der Sommerhaus-Fluch schlägt zu: Schluss gemacht über Insta. Gab es einen Seitensprung auf dem Klo?

Was wirklich stimmt, können wir nicht überprüfen. Die Ausgangslage: Umut postet Sonntagmorgen, dass er sich von Emma trennt. "Sonst bin ich noch in dieser toxischen Scheiße gefangen und finde keinen Ausweg mehr". Bei TikTok soll ein Video rumgegangen sein, dass Emma beim Feiern mit einem anderen Mann zeigt. Umut schreibt in dem Post, es ginge ihm nicht gut und er werde sich erst mal zurückziehen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von in_love_with_trash_tv

Emma und Umut: Statement nach Trennung

Emmas Reaktion lässt nicht lange auf sich warten, auch sie postet morgens gleich nach dem Feiern noch eine Story, in der sie weinend behauptet, dass nicht sie ihn, sondern er sie betrogen hätte. Vor ein paar Wochen soll er beim Feiern auf dem Klo von einer anderen Frau einen Bl*wjob bekommen haben. Ob was an der Story dran ist, ist nicht klar.

