UN-Sicherheitsrat: Wir unterstützen Waffenruhe im Gazastreifen

Die USA haben einen Plan für eine Waffenruhe vorgestellt. Fast alle Staaten im UN-Sicherheitsrat stimmten zu.

14 Mitglieder im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen stimmten am Montag in New York zu. Russland enthielt sich. US-Präsident Joe Biden hatte einen Plan vorgestellt, der aus drei Phasen besteht. Dieser soll die Kämpfe im Gazastreifen beenden. Die Resolution, für die gestimmt wurde, ist völkerrechtlich bindend.

Waffenruhe: Ist sie wahrscheinlich?

Die USA sagt, dass die islamistische Hamas dem Plan nicht zugestimmt hat.

Israel hat ebenfalls noch nicht klar und öffentlich dem Plan zugestimmt.

In der Resolution steht, dass Israel den Plan akzeptiert haben soll. Die Hamas wird aufgefordert den Plan "ohne Verzögerungen und ohne Bedingungen" umzusetzen.

💡​ Es ist das elfte Mal, dass seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen über eine Resolution abgestimmt wurde. Nur vier Vorschläge wurden bisher angenommen.

US-Präsident Joe Biden legt Plan für Waffenruhe vor: Das steht drin

Phase: Vollständige Waffenruhe für sechs Wochen. In dieser Zeit kommen Geiseln frei und im Gegenzug Palästinenser, die in Israel im Gefängnis sitzen. Phase: Die Kämpfe hören dauerhaft auf und alle Geiseln werden freigelassen. Phase: Wiederaufbau des Gazastreifens.

