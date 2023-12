24-Jährige stirbt bei Unfall in der Südpfalz

Die Autofahrerin war am Freitagabend auf der B9 Richtung Wörth unterwegs, als es zu einem Crash mit einem Lkw kam.

Warum der Unfall passiert ist, weiß die Polizei aktuell noch nicht. Klar ist nur: Der Lkw kam vom Industriegebiet Wörth und nahm dort die Auffahrt zur Bundesstraße. Dort war auch die junge Frau mit ihrem Auto unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle fuhr die 24-Jährige auf den Lkw auf. Der Aufprall war so heftig, schreibt die Polizei, dass die Autofahrerin sofort tot war.

B9 wegen Unfall voll gesperrt

Die Bundesstraße war die ganze Nacht in beide Richtungen gesperrt. Erst am frühen Samstagmorgen wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben. Mehrere Rettungskräfte in der Nacht waren vor Ort. Die Polizei in Wörth ermittelt weiterhin und bittet Zeugen, sich zu melden.