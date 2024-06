Der ungarische Stürmer Varga musste nach einem Zusammenprall in den OP. Wie es ihm jetzt geht, checkst du hier!

Der ungarische Stürmer Barnabás Varga ist am Sonntag mit dem schottischen Torwart Angus Gunn zusammengeprallt. Dabei hat sich Varga mehrere Knochenbrüche im Gesicht und eine Gehirnerschütterung zugezogen - er musste operiert werden.

OP von Varga wohl gut verlaufen

Laut dem ungarischen Fußballverband MLSZ auf X verlief die OP am Montag "unkompliziert". Varga könne das Stuttgarter Krankenhaus am Mittwoch wieder verlassen. Seine Freundin Laura teilte ungarischen Medien mit, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe. Schon in der Nacht habe sich der Fußballer wieder in einem stabilen Zustand befunden.

Zusammenstoß bei Ungarn vs. Schottland: Was war passiert?

In der 68. Minute prallte Varga mit Gunn zusammen. Varga wurde minutenlang hinter einem Sichtschutz aus Tüchern behandelt.

In der 73. Minute wurde er auf einer Trage abtransportiert.

Ungarns Kapitän Dominik Szoboszlai, der als einer der ersten bei Varga ankam, kritisierte das Protokoll der UEFA und den langsamen Einsatz der Rettungskräfte.

Die UEFA wies die Kritik zurück.

Den späten 1:0-Sieg gegen Schottland widmete Ungarn ihrem Stürmer Varga.

Mehr News zur EM 2024: