Unwetter im Saarland: War das ein Tornado?

Die letzten Tage war es krass heiß. Am Dienstagabend kam dann das große Unwetter. Hier erfährst du, was genau abging.

In der saarländischen Stadt Freisen bei St. Wendel war das Unwetter heftig. Der Sturm hat zwei Häuser komplett abgedeckt. Insgesamt wurden rund 50 Häuser beschädigt. Die Anwohner berichten von einem Luftwirbel, der erst über Wiesen, Wald und dann über den Ort gezogen sei. Der Leiter des Katastrophenschutzes geht davon aus, dass es ein Tornado war.

Ich bin mir sicher, dass es ein Tornado war.

Verletzt wurde dabei aber wohl niemand. Bis in die Nacht waren Einsatzkräfte von der Feuerwehr und dem Technischem Hilfswerk vor Ort. Jetzt haben die Aufräumarbeiten begonnen.

Baden-Württemberg: Blitz schlägt in Haus ein

In Baden-Württemberg mussten Polizei und Feuerwehr oft auf die Straße. Dort gab es unter anderem einige Verkehrsunfälle aufgrund des schlechten Wetters. Dabei wurden auch Menschen verletzt. Am Bodensee fiel ein Baum auf einem Campingplatz auf einen Wohnwagen. Drei Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Außerdem haben mehrere Häuser gebrannt. Bei den Häusern in Pfullingen bei Reutlingen und in Steinheim an der Murr fing jeweils der Dachstuhl an zu brennen, weil wohl ein Blitz eingeschlagen ist. Hier wurde zum Glück niemand verletzt. In Stuttgart hat es heftig geschüttet. Dazu gab es Blitz und Donner. In Reutlingen und Sinsheim gab es eine Zeit lang Stromausfall.

Durch das Unwetter wurde die Oberleitung der Bahnstrecke Konstanz-Radolfzell beschädigt. Deshalb können dort gerade keine Bahnen fahren. Zwischen Ulm und Stuttgart fahren außerdem keine ICE. Auch die Regionalstrecke Ulm-Friedrichshafen ist betroffen.

Wann die Störungen behoben sind, ist noch unklar.

Rheinland-Pfalz: Baum kracht auf die Straße

An der A48 im Westerwaldkreis flog ein Baum auf die Fahrspur. In Westerburg stürzte ein Baum gegen ein Gebäude. Weil die Stromleitung beschädigt wurde, gab es laut Polizei einen Stromausfall.

Good News: Die Unwetterwarnung ist mittlerweile wieder aufgehoben.