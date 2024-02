Bayern Münchens Upamecano wurde nach dem CL-Spiel gegen Lazio übelst beleidigt. Aber: Der FCB machte eine klare Ansage.

Der Verteidiger von Bayern hatte im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom mit einem groben Foulspiel einen Elfmeter verursacht. Der Franzose sah für sein Einsteigen gegen Gustav Isaksen die Rote Karte. Daraufhin wurde er unter anderem auf Instagram rassistisch beleidigt.

FC Bayern München vs. Lazio Rom: So lief das CL-Spiel Dauer 0:31 min Der FC Bayern München hat das Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Championsleague verloren. Bei Lazio Rom stand es am Ende 0:1. Bayern Münchens Upamecano wurde nach dem CL-Spiel gegen Lazio übelst beleidigt. Aber: Der FCB machte eine klare Ansage.

So reagiert Bayern München

Der FC Bayern verurteilte die Kommentare gegen Dayot Upamecano sofort. Der Club schrieb, dass sie "absolut verabscheuenswert" sind.

Die rassistischen Kommentare auf Social Media gegen Dayot Upamecano sind absolut verabscheuenswert. Der FC Bayern verurteilt diese aufs Schärfste. Wer solche Kommentare absetzt, ist kein Fan unseres Vereins. Wir stehen hinter dir, Upa!

Auch andere User schritten gegen die rassistischen Kommentare ein. Viele posteten auch supportende Kommentare. Zum Beispiel:

"Upa, du bist ein Klassenspieler. Bitte lasst dich von den Kommentaren nicht unterkriegen"

"Upa - we stand with you ❤"

"Hör nicht auf die Kommentare, du bist ein fantastischer Spieler - es war nur Pech"

Jeden Tag leiden Menschen unter Rassismus. Das kannst du ändern!

FCB droht CL-Aus!

Der Foulelfmeter führte übrigens zum einzigen Tor der Partie. Verwandelt hat ihn der Ex-Dortmunder Circo Immobile. Lazio gewann dadurch mit 1:0. Nach diesem Ergebnis droht den Münchnern das erste Achtelfinal-Aus in der Champions League seit 2019. Das Rückspiel findet am 5. März in München statt.

Die Stimmung beim FC Bayern ist angespannt: