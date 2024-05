So reagieren die Menschen in der Ukraine auf das Hilfspaket!

Nun hat auch der US-Senat zugestimmt: Die amerikanische Militärhilfe kann nun rasch in die Ukraine geschickt werden. Sie ist dringend nötig, denn es fehlt an Munition und Raketenabwehrsystemen. Weiterhin fehlen aber außerdem Soldaten an der Front. Wirkt das Hilfspaket als Stimmungsaufheller? Und werden sich nun wieder mehr Freiwillige bei der Armee melden?