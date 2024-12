Amazon drohen in Deutschland und den USA Streiks an verschiedenen Standorten. Das Ziel: Bessere Löhne und Arbeitsbedingungen.

In Werne in Nordrhein-Westfalen soll es schon am Donnerstag losgehen, dann sollen weitere Amazon-Standorte in ganz Deutschland folgen. Das hat die Gewerkschaft Verdi angekündigt. Die Streiks sollen bis zum Jahresende gehen. Das fordert Verdi:

Die Anerkennung des Tarifvertrags des Einzel- und Versandhandels

Einen Tarifvertrag "Gute und gesunde Arbeit"

Auch in den USA sind Streiks für bessere Arbeitsbedingungen der dort Beschäftigten geplant.

Verdi ruft zu Weihnachtsstreiks bei Amazon auf Dauer 0:13 min Verdi ruft zu Weihnachtsstreiks bei Amazon auf

Weihnachtsstreiks von Verdi: Was sagt Amazon?

Der Mega-Versandhändler sieht die Lage wie immer entspannt: Die Lieferungen sollen trotzdem zuverlässig ankommen. Außerdem betonte Amazon, die in Deutschland Beschäftigten "profitieren von fairen Löhnen und guten Zusatzleistungen".