Die Gewerkschaft Verdi ruft private Busunternehmen zum Warnstreik auf. Wo nix fährt, liest du hier!

Die Warnstreiks gehen weiter. Laut Verdi sind rund 30 Betriebe in Baden-Württemberg betroffen. Deren Beschäftigte haben teils am Donnerstag und werden teils am Freitag ihre Arbeit niederlegen.

In diesen Städten wird gestreikt

Laut Verdi-Verhandlungsführer Jan Bleckert wird am Freitag hier gestreikt:

Göppingen

Geislingen

im Umland von Heilbronn

Karlsruhe

Pforzheim

im Raum Stuttgart

Schwetzingen

Heidenheim

Neckarsulm

Auf der Website von Verdi werden außerdem der Raum Schwetzingen/Wiesloch und Plochingen als Streikorte genannt. In den meisten bestreikten Unternehmen fahren an den Streiktagen keine Linienbusse.

Deshalb streiken die Busunternehmen

Verdi fordert für die Busbranche unter anderem neun Prozent mehr Geld. Azubis sollen 100 Euro mehr im Monat bekommen. Insgesamt soll der Tarifvertag zwölf Monaten laufen. Am 15. Januar startet die zweite Runde der Tarifverhandlungen. Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft Druck aufbauen.