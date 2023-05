Polizei: Verfolgungsjagd endet mit Unfall

Ein betrunkener Transporter-Fahrer hat auf der A96, versucht vor der Polizei abzuhauen. Bei Kißlegg gab es einen Crash.

Ein Zeuge rief die Polizei an und meldete, dass ein Transporter auf der A96 Schlangenlinien fährt. Eine Streife entdeckte den Lieferwagen und versuchte ihn anzuhalten. Doch der Fahrer hatte darauf überhaupt keinen Bock. Er ignorierte mehrmals die Signale der Polizei anzuhalten. Die Verstärkung - die deshalb gerufen worden war - versuchte der Fahrer von der Straße zu drängen. Er verließ sogar die Autobahn, um auf die Gegenrichtung wieder aufzufahren, um so zu entwischen. Ohne Erfolg.

Crash auf der Autobahn

Ein Polizeiauto schaffte es schließlich vor den Chaosfahrer zu kommen und versuchte ihn auszubremsen. Das funktionierte aber nicht ohne Schaden. Der Fahrer des Transporters rammte einfach das Polizeiauto und es kam zum Unfall. Der Lieferwagen überschlug sich. Dabei verletzten sich der Fahrer und zwei Polizisten leicht.

Festnahme

Doch mit dem Unfall schaffte es die Polizei, den Mann festzunehmen. Es stellte sich heraus, dass dieser betrunken war, andere Drogen genommen und keinen Führerschein hatte. Jetzt hat er mehrere Anzeigen am Hals wegen Straßenverkehrsgefährdung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Außerdem erfuhr die Polizei, dass der Mann vorher an einer Tankstelle in Österreich mit Flaschen geworfen hatte.