Nach über 40 Stunden: Zwei Höhlenforscher in Spanien gerettet

Die Forscher haben offenbar in einem unterirdischen Höhlen-Labyrinth die Orientierung verloren. Wie geht es ihnen jetzt?

Offenbar gut! Der Mann und die Frau seien tief unter der Erde "wohlauf" gefunden worden, schreibt die Regionalregierungschefin, María José Sáenz de Buruaga auf X. Helfer hätten die beiden zum Ausgang des riesigen Höhlensystems geführt.

Ein Video der Rettungsaktion kannst du hier checken:

#BúsquedaDePersonasGC | Los 2 espeleólogos desaparecidos más de 40 horas en el interior de una cueva de Soba (Cantabria) han sido localizados ilesos. Integrantes del equipo de rescate les han indicado el camino al exterior y han apoyado su salida.#ServicioDeMontaña #GREIM pic.twitter.com/qFdXFKGfPF

Zwei Höhlenforscher gerettet: Was ist passiert?

Die beiden Spanier waren am Samstag zu einer Tour in die Höhle im Norden Spaniens aufgebrochen. Weil sie aber nicht wie geplant zurückgekommen waren, wurde seit Sonntag nach den Höhlenforschern gesucht - zeitweise mit über 100 Rettern. Die beiden sollen vermutlich in der Tiefe die Orientierung verloren haben, zitierte der staatliche TV-Sender RTVE einen Polizisten. Die Höhle gehöre zu den gefährlichsten der Region.

